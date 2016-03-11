​В Баку подешевела аренда жилья

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В феврале текущего года на рынке аренды жилья по городу Баку средняя цена на однокомнатные квартиры составила 195 долларов/месяц, что на 1,6% больше, чем в январе.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет мониторинговой группы консалтинговой компании MBA Ltd, аренда двухкомнатных квартир в месячном исчислении снизилась на 2% и составила 309 долларов/месяц. Цена за аренду трехкомнатных квартир составила 420 долларов/месяц, что на 1,2% больше, чем в предыдущем месяце. В целом, с учетом снижения платы за аренду многокомнатных квартир, на рынке аренды жилья наблюдается снижение цен на 4% - в среднем до 320 долларов/месяц.

В целом, на рынке аренды жилья объем предложений вырос на 9,4%. В январе общее количество предложений составило 305, в феврале - 333. Общее количество зафиксированных предложений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20%. За последний год максимальное количество предложений на рынке аренды жилья зафиксировано в сентябре 2015 года.

В феврале большинство предложений зафиксировано в Насиминском, Наримановском и Ясамальском районах, общая доля которых составляет 68,9%. Наименьшее количество предложений отмечается в Хазарском и Сураханском районах.