​В Баку доставлены новые автобусы

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В Баку доставлены новые пассажирские автобусы марки "Iveco", принадлежащие ООО "BakuBus".

В настоящее время перед Домом правительства выстроены в ряд около 70-80 автобусов этой марки.

Согласно информации, полученной Report, это - очередная партия автобусов, приобретенных компанией у Франции.

Отметим, что на первом этапе ООО "BakuBus" приобрело 302 автобуса. Плата за проезд в новых автобусах будет осуществляться посредством карты. Все использованные при изготовлении данных автобусов материалы огне- и морозоустойчивы. Данные материалы также устойчивы к испарению. В целях обеспечения безопасности, автобусы оснащены камерами, а на дверях установлена специальная система защиты.

В данных автобусах, работающих на сжиженном природном газе, имеются специальные сидения для детей и инвалидов.

Напомним, что согласно распространенной ранее информации, в связи с предстоящими в Баку I Европейскими играми, компания "Iveco Bus" доставит в Баку 151 автобус марки "Crealis" производства французского бренда "CNH Industrial". В связи с этим между Исполнительной властью Баку и компанией "Iveco Frans" заключен контракт на сумму 50 млн. евро.