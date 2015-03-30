​В бакинском метрополитене увеличено количество поездов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ После праздничных дней, Бакинский метрополитен вновь перешел на прежний график работы. Если в праздничные дни пассажиров обслуживали 24 состава поездов, то в настоящее время на линии находятся 30 поездов.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, из-за увеличения пассажирского потока в будние дни, сокращен интервал движения поездов: "С сегодняшнего дня услугами метрополитена пользуются примерно около 650 тыс. пассажиров".