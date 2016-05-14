​В Азербайджане тарифы на грузоперевозки в национальной валюте выросли на 40%

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле текущего года тарифы на грузоперевозки в транспортном секторе Азербайджана в национальной валюте выросли на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в апреле тарифы на грузоперевозки в месячном исчислении снизились на 4,6%, в том числе, тарифы на транспортировку нефти и газа по трубопроводам - на 5,9 и 5,5% соответственно, стоимость международных грузоперевозок воздушным и железнодорожным транспортом снизилась на 5,5%, морским транспортом - 5,6%, автомобильным транспортом - 1,8%.

Тарифы на внутренние грузоперевозки не изменились.