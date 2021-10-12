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В Азербайджане подготовлена Национальная стратегия по рациональному использованию водных ресурсов

В Азербайджане подготовлена Национальная стратегия по рациональному использованию водных ресурсов Рост использования водных ресурсов в мире, а также изменение климата в последние годы привели к сокращению этих ресурсов. Проблема с водой существует во всем мире.
Инфраструктура
12 октября 2021 г. 10:20
В Азербайджане подготовлена Национальная стратегия по рациональному использованию водных ресурсов

Рост использования водных ресурсов в мире, а также изменение климата в последние годы привели к сокращению этих ресурсов. Проблема с водой существует во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев на Германо-азербайджанском форуме по устойчивому развитию-2021, в этом году посвященном развитию водной инфраструктуры в Азербайджане.

По его словам, наземные водные ресурсы Азербайджана составляют 30 куб. км, а во время засухи этот показатель падает до 20 куб. км.

“70-72% запасов пресной воды Азербайджана формируются за пределами страны, ежегодно сокращаясь в результате изменения климата. В стране проводится важная работа в области эффективного использования водных ресурсов. Распоряжением главы государства “О мерах по обеспечению эффективного использования водных ресурсов” создана водная комиссия. В целях обеспечения эффективного использования водных ресурсов страны утвержден План мероприятий на 2020-2021 годы. План предусматривает меры, связанные с оценкой, охраной водных ресурсов, электронизацией водного хозяйства, использованием альтернативных источников в стране на ближайшие годы.

Кроме того, в Азербайджане разработана и представлена в Кабинет Министров “Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов”. Стратегия является юридическим документом, касающимся управления водными ресурсами", - отметил Р. Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке “Su ehtiyatlarından səmərəli istifadəyə dair Milli Strategiya” hazırlanıb

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