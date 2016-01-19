​В Азербайджане будут подготовлены предложения по увеличению доходов бюджета за счет приватизации

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане в 2015 году приватизированы 685 малых государственных предприятий и объектов, незавершенных строений и транспортных средств, земельные участки под 456 предприятиями и объектами, акции 20 акционерных обществ на 50 денежных аукционах. Как сообщает Report, об этом сказал председатель Госкомитета по вопросам имущества (ГКВИ) Керем Гасанов на совещании, посвященном итогам деятельности за 2015 год и предстоящим задачам.

К.Гасанов отметил, что в целях повышения бюджета за счет доходов от приватизации необходимо провести анализ и разработать предложения по приватизации в новых областях: "Необходимо также повысить потенциал приватизации и прозрачность в этой сфере, ускорить работы по созданию электронной информационной системы учета, а также мероприятия по картографированию земель и созданию банка данных".