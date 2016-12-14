В Азербайджане будет создан национальный бюджетный авиаперевозчик

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ На заседании Правления ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) было принято решение о создании в Азербайджане собственного низкобюджетного перевозчика.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Новая бюджетная авиакомпания, которая получила название BUTA AIRWAYS, будет входить в состав ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" и станет 100-процентной дочерней компанией AZAL.

Авиакомпания будет базироваться в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

BUTA AIRWAYS будет иметь свой флот, основанный на базе самолетов Embraer в собственной окраске, свой штат сотрудников и независимую тарифную политику.

Учитывая сложность и специфичность бизнеса гражданской авиации, в настоящее время ведется активная работа по началу функционирования бюджетной авиакомпании. Ожидается, что полеты BUTA AIRWAYS начнутся уже осенью 2017 года.

"Масштабная работа по снижению цен на авиабилеты проводится по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. С марта этого года под брендом AZALJET выполняются полеты по 13 популярным направлениям. Схема продаж и полетов на данных рейсах близка к лоукостерам, то есть пассажирам предоставляется выбор отдельных услуг в виде платных опций.

На данный момент цена базовый тариф на все рейсы AZALJET, включая все налоги и сборы, составляет всего 49 евро. Это одна из самых конкурентоспособных цен среди всех авиакомпаний, выполняющих полеты в Азербайджан.

Надеемся, что услуги национального лоукостера BUTA AIRWAYS придутся по душе не только нашим гражданам, но и увеличит приток туристов в Азербайджан", - сообщили в AZAL.