В АУЯ состоялся показ фильма "Один пояс - один путь" о росте влияния Среднего коридора

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялся показ документального фильма телеканала AnewZ, посвященного инициативе "Один пояс - один путь" и растущему значению Среднего коридора в мировой экономике.

Как сообщает Report, мероприятие собрало широкий круг участников - представителей дипломатического корпуса, министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, депутатов Милли Меджлиса, преподавателей и студентов университета.

С приветственной речью выступила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, подчеркнувшая, что проект "Один пояс - один путь" стал символом взаимного развития и открытости.

"Развитие инфраструктурных связей является основой инициативы "Один пояс, один путь". Мы продолжим работать с партнерами над укреплением логистических и транспортных маршрутов на базе China–Europe Railway Express, развитием Транскаспийского международного транспортного коридора и созданием многомерной сети, соединяющей евразийские континенты", - отметила дипломат.

Автор фильма, тележурналист Анастасия Лаврина, рассказала о процессе создания проекта, поделившись впечатлениями от съемок в четырех городах, включая Сиань - историческую отправную точку Великого шелкового пути и современного маршрута, ведущего к Среднему коридору.

По словам Лавриной, идея фильма - показать, как инициатива Китая превращается в практическую платформу международного сотрудничества и экономического роста:

"Наш фильм раскрывает стратегическое значение Китая в мировой экономике и подчеркивает ключевую роль Азербайджана как транспортного и энергетического узла, соединяющего Восток и Запад", - сказала она.