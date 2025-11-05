Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В АУЯ состоялся показ фильма "Один пояс - один путь" о росте влияния Среднего коридора

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2025
    • 16:00
    В АУЯ состоялся показ фильма Один пояс - один путь о росте влияния Среднего коридора

    В Азербайджанском университете языков (АУЯ) состоялся показ документального фильма телеканала AnewZ, посвященного инициативе "Один пояс - один путь" и растущему значению Среднего коридора в мировой экономике.

    Как сообщает Report, мероприятие собрало широкий круг участников - представителей дипломатического корпуса, министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана, депутатов Милли Меджлиса, преподавателей и студентов университета.

    С приветственной речью выступила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй, подчеркнувшая, что проект "Один пояс - один путь" стал символом взаимного развития и открытости.

    "Развитие инфраструктурных связей является основой инициативы "Один пояс, один путь". Мы продолжим работать с партнерами над укреплением логистических и транспортных маршрутов на базе China–Europe Railway Express, развитием Транскаспийского международного транспортного коридора и созданием многомерной сети, соединяющей евразийские континенты", - отметила дипломат.

    Автор фильма, тележурналист Анастасия Лаврина, рассказала о процессе создания проекта, поделившись впечатлениями от съемок в четырех городах, включая Сиань - историческую отправную точку Великого шелкового пути и современного маршрута, ведущего к Среднему коридору.

    По словам Лавриной, идея фильма - показать, как инициатива Китая превращается в практическую платформу международного сотрудничества и экономического роста:

    "Наш фильм раскрывает стратегическое значение Китая в мировой экономике и подчеркивает ключевую роль Азербайджана как транспортного и энергетического узла, соединяющего Восток и Запад", - сказала она.

    Фото
    Фото
