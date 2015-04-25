​В Астане начинается сборка магистральных электровозов для Азербайджана

Астана. 25 апреля. REPORT.AZ/ Подписанный в мае 2014 года контракт между французской компанией Alstom и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в настоящее время находится на стадии индустриализации. Об этом Report сообщил коммерческий директор Электровозосборочного завода, 25% акций которого принадлежат Alstom, Андрей Ершов.

По его словам, контракт между сторонами предполагает поставку в Азербайджан 50 единиц двухсекционных магистральных электровозов переменного тока KZ-8A, предназначенных для ключевых транзитных коридоров и перевозки грузов до 9 тыс. тонн.

А.Ершов отметил, что стоимость контракта составляет порядка 300 млн. евро. Финансирование данного проекта на 80% взяло на себя французское агентство экспортного кредитования COFACE, 20% - правительство Азербайджана.

"На данном этапе проводятся передача технологий и ведомости материалов для подготовки производства. Сейчас идет индустриализация, сборка не производится. Процесс сборки начнется в конце текущего года. Согласно контракту, первую машину мы должны отгрузить заказчику в декабре 2016 года", - сообщил А.Ершов.