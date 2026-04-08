    Инфраструктура
    • 08 апреля, 2026
    • 10:31
    В аэропорту Баку пассажирам не придется извлекать жидкости из ручной клади при досмотре

    В Терминале 1 Международного аэропорта Гейдар Алиев внедрена технология нового поколения, призванная еще больше усилить безопасность пассажиров и ускорить процесс досмотра.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в аэропорту.

    Согласно информации, в рамках модернизации терминал оснащен сканерами Rohde & Schwarz QPS201 на основе миллиметровой волновой технологии для досмотра пассажиров, а также сканерами на основе компьютерной томографии (КТ) нового поколения для проверки ручной клади.

    Системы Rohde & Schwarz QPS201 позволяют проводить более быстрый и точный досмотр пассажиров перед вылетом.

    Функция автоматического обнаружения угроз облегчает выявление потенциальных рисков и сокращает количество дополнительных ручных проверок.

    В свою очередь, применение КТ-сканеров обеспечивает анализ ручной клади на основе трехмерного изображения. Благодаря новой системе пассажиры могут проходить досмотр, не извлекая электронные устройства и жидкости из ручной клади, что позволяет ускорить проверку и повысить эффективность управления пассажиропотоком.

    Проект реализуется в соответствии с международными стандартами авиационной безопасности, установленными ACI Europe, ICAO и TSA.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев Досмотр багажа Безопасность пассажиров
    Bakı aeroportu yeni nəsil təhlükəsizlik texnologiyalarını istifadəyə verib

