​Утром в Баку наблюдается плотное движение транспорта

Баку. 16октября. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку наибольшая плотность движения транспортных средств наблюдается на шоссе Баку-Сумгайыт в направлении столицы.

Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

Кроме того, плотное движение транспорта отмечается на Тбилисском проспекте (низкая плотность в обоих направлениях, альтернативная дорога - ул. Г.Зардаби), ул. Самеда Вургуна (плотность в направлении Тезе базара, альтернативная дорога - ул. Братьев Мардановых), основной дороге проспекта Гейдара Алиева (альтернативная дорога - второстепенная дорога проспекта Гейдара Алиева), ул. А.Бакиханова (перед посольством Турции) и проспекте Иншаатычылар (перед Государственным комитетом статистики).