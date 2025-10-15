Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    UN-HABITAT поддерживает Азербайджан в создании климатоустойчивых городов вдоль Каспия

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2025
    • 12:20
    UN-HABITAT поддерживает Азербайджан в создании климатоустойчивых городов вдоль Каспия

    Всемирный урбанистический форум (WUF13), который пройдет в Баку, станет глобальной контрольной точкой для обновления обязательств, отслеживания прогресса и активизации международных партнерств.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и заместитель генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах.

    По ее словам, сегодня почти 3 миллиарда человек живут в ненадлежащих жилищных условиях, более 1 миллиарда - в трущобах или неформальных поселениях, а свыше 300 миллионов остаются бездомными.

    "Жилье - это основа достоинства, возможностей и климатической устойчивости. Именно поэтому оно стало краеугольным камнем нового стратегического плана UN-HABITAT на 2029-2034 годы, утвержденного государствами-членами ранее в этом году", - подчеркнула исполнительный директор программы.

    Она отметила, что WUF13 в Баку будет строиться на импульсе, который сегодня наблюдается в Азербайджане.

    "С момента открытия нашего странового офиса в Баку в середине 2023 года UN-HABITAT активно сотрудничает с национальными и местными партнерами для внедрения комплексных городских решений. В рамках проекта Адаптационного фонда на сумму 10 миллионов долларов США, реализуемого совместно с UNEP и IOM, мы поддерживаем Азербайджан в создании климатоустойчивых городов и сообществ вдоль Каспийского побережья.

    Это включает экологизацию инфраструктуры в Большом Баку, развитие систем раннего предупреждения в Нефтчале и обеспечение водной безопасности через сбор дождевой воды в Астаре. Все инициативы основаны на участии местных сообществ и принципах инклюзивного проектирования.

    Кроме того, UN-HABITAT помогает выстраивать политические и институциональные рамки для городской устойчивости в соответствии с национальными приоритетами и глобальными обязательствами", - добавила А. Россбах.

    Национальный градостроительный форум UN-HABITAT Анаклаудия Россбах

    Последние новости

    12:38

    Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА

    Происшествия
    12:38

    ЕС призвал Сербию сократить зависимость от России

    Другие страны
    12:37

    В парламенте Испании между премьером и лидером оппозиции произошла перепалка

    Другие страны
    12:34

    Эльчин Юсубов: В Карабах вложено более 65 млн манатов частных инвестиций

    Бизнес
    12:32

    В Самарканде пройдут заседания руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ

    В регионе
    12:30

    TƏBİB: Азербайджан готов принять иностранных пациентов в рамках развития медицинского туризма

    Здоровье
    12:27

    Эльгюн Джавадов: В сфере оздоровительного туризма наблюдаются положительные тенденции

    Туризм
    12:20

    UN-HABITAT поддерживает Азербайджан в создании климатоустойчивых городов вдоль Каспия

    Инфраструктура
    12:18

    Вучич: Членство Сербии в Евросоюзе - приоритет внешней политики страны

    Другие страны
    Лента новостей