UN-HABITAT поддерживает Азербайджан в создании климатоустойчивых городов вдоль Каспия

Всемирный урбанистический форум (WUF13), который пройдет в Баку, станет глобальной контрольной точкой для обновления обязательств, отслеживания прогресса и активизации международных партнерств.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) и заместитель генерального секретаря ООН Анаклаудия Россбах.

По ее словам, сегодня почти 3 миллиарда человек живут в ненадлежащих жилищных условиях, более 1 миллиарда - в трущобах или неформальных поселениях, а свыше 300 миллионов остаются бездомными.

"Жилье - это основа достоинства, возможностей и климатической устойчивости. Именно поэтому оно стало краеугольным камнем нового стратегического плана UN-HABITAT на 2029-2034 годы, утвержденного государствами-членами ранее в этом году", - подчеркнула исполнительный директор программы.

Она отметила, что WUF13 в Баку будет строиться на импульсе, который сегодня наблюдается в Азербайджане.

"С момента открытия нашего странового офиса в Баку в середине 2023 года UN-HABITAT активно сотрудничает с национальными и местными партнерами для внедрения комплексных городских решений. В рамках проекта Адаптационного фонда на сумму 10 миллионов долларов США, реализуемого совместно с UNEP и IOM, мы поддерживаем Азербайджан в создании климатоустойчивых городов и сообществ вдоль Каспийского побережья.

Это включает экологизацию инфраструктуры в Большом Баку, развитие систем раннего предупреждения в Нефтчале и обеспечение водной безопасности через сбор дождевой воды в Астаре. Все инициативы основаны на участии местных сообществ и принципах инклюзивного проектирования.

Кроме того, UN-HABITAT помогает выстраивать политические и институциональные рамки для городской устойчивости в соответствии с национальными приоритетами и глобальными обязательствами", - добавила А. Россбах.