Украина запросила Азербайджан и Грузию вдвое снизить стоимость транзита для украинских грузов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ ПАО "Укрзализныця" обратилось к руководству железных дорог Азербайджана и Грузии по поводу снижения стоимости транзита украинских грузов, следующих по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай в обход России.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил первый заместитель начальника департамента коммерческой работы ПАО УЗ Иван Хорьяков.

"Мы официально обратились к Грузинской железной дороге, Азербайджанской железной дороге с просьбой уменьшить стоимость транзита по территории этих государств на 50%. Мы рассчитываем, что в ходе предстоящего совещания будут рассмотрены тарифные условия для повагонных отправок. Мы надеемся, что Грузинская и Азербайджанская дороги согласятся на наши предложения и в два раза снизят стоимость перевозки транзитных грузов в вагонах", - заявил И.Хорьяков.

Напомним, 15 января из Ильичевского морского порта в Украине отправился первый экспериментальный рейс по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай. Длина маршрута составляет 5471 км.