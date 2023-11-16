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Турецкий министр: Зангезурский коридор способствует объединению всего тюркского мира

Турецкий министр: Зангезурский коридор способствует объединению всего тюркского мира Открытие Зангезурского коридора станет важным шагом, способствующим объединению всего тюркского мира.
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 15:34
Турецкий министр: Зангезурский коридор способствует объединению всего тюркского мира

Открытие Зангезурского коридора станет важным шагом, способствующим объединению всего тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на 7-м заседании министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств в Зангилане.

"Зангезурский коридор, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, является важным шагом, способствующим объединению всего тюркского мира. Это также жизненно важно для нормализации ситуации на Кавказе", - сказал он.

Уралоглу подчеркнул, что Турция продолжает тесное сотрудничество с Азербайджаном в реализации этого проекта, который отвечает интересам всех стран региона.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli nazir: "Zəngəzur dəhlizi türk dünyasını birləşdirəcək mühüm bir addımdır"

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