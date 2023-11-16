Турецкий министр: Зангезурский коридор способствует объединению всего тюркского мира

Открытие Зангезурского коридора станет важным шагом, способствующим объединению всего тюркского мира.

Открытие Зангезурского коридора станет важным шагом, способствующим объединению всего тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на 7-м заседании министров транспорта стран-членов Организации тюркских государств в Зангилане.

"Зангезурский коридор, который обеспечит прямые железнодорожные и автомобильные перевозки между Турцией и Азербайджаном, является важным шагом, способствующим объединению всего тюркского мира. Это также жизненно важно для нормализации ситуации на Кавказе", - сказал он.

Уралоглу подчеркнул, что Турция продолжает тесное сотрудничество с Азербайджаном в реализации этого проекта, который отвечает интересам всех стран региона.