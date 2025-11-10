Зангезурский коридор один из ключевых звеньев в формировании стабильного ТМТМ - Перспектива из Астаны

Зангезурский коридор является одним из ключевых звеньев в формировании стабильного Транскаспийского маршрута.

Об этом в комментарии Report сообщил эксперт казахстанский эксперт Таир Нигманов.

По его словам, Казахстан однозначно поддерживает любые инициативы, которые, с одной стороны, способствуют экономическому взаимодействию и развитию, а с другой - укрепляют мир и стабильность как в регионе, так и за его пределами.

"Инициатива [президента США - ред.] Дональда Трампа [TRIPP - ред.] соответствует обеим этим задачам. Казахстан полностью поддерживает ее, тем более что она совпадает со стратегической целью нашей страны - развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора, ТМТМ)", - заявил Т. Нигманов.

Отметим, что проект TRIPP (инициатива "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания") предусматривает 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении.

По мнению эксперта, Казахстан приветствовал решение США активнее включаться в развитие данного направления. Американская сторона, по его словам, уже несколько лет демонстрирует устойчивый интерес к транспортной и инфраструктурной сфере Казахстана.

"Еще два года назад Казахстан вывел партнерство с американской компанией Wabtec на принципиально новый уровень. Было подписано соглашение на сумму свыше 1 млрд долларов, затем - еще одно, на 4 млрд, а буквально несколько месяцев назад - новое соглашение на 1,6 млрд долларов сроком на 10 лет. Совокупно эти планы рассчитаны до 2038 года, что подчеркивает долгосрочный характер сотрудничества", - пояснил обозреватель.

Т.Нигманов подчеркнул, что Казахстан однозначно рассматривает себя в качестве одного из ключевых транзитных маршрутов между Европой и Китаем - крупнейшими мировыми рынками и производственными центрами

"С учетом географии - вытянутости страны с запада на восток на 3 тыс. километров - Казахстан предлагает наиболее удобный участок маршрута. Во-первых, благодаря равнинному рельефу, во-вторых, потому что путь через Казахстан и Китай предполагает пересечение лишь одной границы, что делает транспортировку быстрее и проще", - отметил эксперт.

По словам аналитика, Казахстан имеет богатый опыт взаимодействия с американскими компаниями, особенно в нефтегазовом секторе.

"На крупнейших месторождениях Тенгиз, Кашаган и Карачаганак работают компании Chevron и ExxonMobil. США остаются главным инвестором в экономику Казахстана за весь период независимости, поэтому почва для масштабного взаимодействия по проекту TRIPP уже заложена", - пояснил обозреватель.

Касаясь вопроса о возможности проекта TRIPP способствовать модернизации инфраструктуры Казахстана и развитию Среднего коридора, эксперт отметил, что в рамках данного направления было подписано мандатное соглашение о привлечении финансирования в размере 1,6 млрд долларов на обновление локомотивного парка.

"Все перевозки по территории Казахстана осуществляются железнодорожным транспортом, поэтому мы активно привлекаем инвестиции в железнодорожную отрасль. Помимо этого Казахстан также приглашает американских партнеров к вложениям в портовую инфраструктуру - складские помещения, углубительные работы и прочее. Последнее такое приглашение прозвучало буквально накануне визита нашего президента [Касым-Жомарт Токаев - ред.] в США в сентябре", - сообщил аналитик.

Т.Нигманов подчеркнул, что Азербайджан - ключевая страна для Казахстана в развитии Среднего коридора, будь то энергетика или транспорт.

"В целом, Зангезурский коридор - важная тема, которая привлекает огромное количество внимания в Казахстане. Казахстан приветствовал урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном с одной стороны, и отдельно поддерживает вопрос урегулирования и контроля Зангезурского коридора. В этом контексте этот коридор - важнейший элемент, который завершает формирование стабильного Транскаспийского маршрута", - отметил эксперт.

Отметим, что в ходе проведенного 6 ноября саммита "С5+1" (пять стран Центральной Азии и США) в Вашингтоне стороны договорились укреплять взаимосвязанность и устойчивость цепочек поставок за счет полного раскрытия потенциала ТМТМ и его интеграции с TRIPP. Также были достигнуты соглашения в области критических минеральных ресурсов, энергетики и торговли.

По словам Т. Нигманова, Казахстан играет ключевую роль в торгово-экономических связях Центральной Азии с США: на долю страны приходится почти половина совокупного ВВП региона, а доля Казахстана в торговом обороте с США - еще выше.

"Для сравнения: товарооборот Казахстана с США составляет около 4 млрд долларов, тогда как Узбекистана - порядка 800 млн. Это во многом объясняется географическим фактором: Узбекистан - double locked country, то есть страна, дважды отделенная от моря", - отметил он.

Говоря о текущем расширении торгово-экономического взаимодействия между странами Центральной Азии и США и о ключевых факторах, способствующих этому процессу, эксперт подчеркнул, что подписанные соглашения имеют положительное значение прежде всего для Казахстана.

"Уже давно известно о крупных запасах редкоземельных металлов в Карагандинской области Казахстана. В целом редкоземельные металлы называют "нефтью XXI века" - они необходимы практически для всех сфер высокотехнологичного производства: от аэрокосмической отрасли и микрочипов до "зеленых" технологий. Именно поэтому интерес к ним столь высок во всем мире. Разумеется, Казахстан стремится интегрироваться в эти глобальные производственные цепочки", - отметил Т. Нигманов.

По его словам, в настоящее время значительная часть экономики Казахстана по-прежнему зависит от нефтяного сектора - как в части доходов бюджета, так и в структуре производства.

"Именно поэтому Казахстан поддерживает любые инициативы, направленные на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефтяной ренты. В этом контексте рассматриваемое соглашение имеет для страны особое значение, так как, насколько мне известно, оно предусматривает проведение геологоразведочных работ. Казахстан заинтересован не только в разработке месторождений, но и в масштабных геологических исследованиях, привлекая инвестиции именно в эту сферу, ведь без геологии и разведки добыча невозможна", - резюмировал Т. Нигманов.