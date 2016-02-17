​Тарифы на грузоперевозку по транспортному коридору Север-Юг пересматриваются

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Тарифы на грузоперевозку по международному транспортному коридору Север-Юг из Индии через Персидский залив по территории Ирана, Азербайджана в Россию, страны Европы, а также страны Центральной Азии и Кавказского региона серьезно пересматриваются. В настоящее время ведется серьезная работа по превращению этого коридора в основной международный коридор. Об этом сказал Report начальник департамента грузоперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ашраф Мамедалиев.

По его словам, основная политика структуры направлена на конкурентоспособность этого транспортного коридора в сравнении с тарифами альтернативных маршрутов.

"На данный момент нашей основной целью является создание транзитного терминала на территории Ирана, через который грузы будут отправляться в иранский порт Бендер-Аббас, оттуда же на кораблях в индийский порт Мумбай и другие азиатские страны. У нас имеются такие возможности, и мы воспользуемся ими", - отметил А.Мамедалиев.

Глава департамента добавил, что сейчас существуют проекты, использующие потенциал участка железной дороги между станцией Астара на юге и Ялама на севере Азербайджана: "Транзитные грузы продолжают поступать в Азербайджан. Они доставляются в Астару и переправляются в Иран. Грузы переправляются по конкурентоспособным ценам в сравнении с традиционным маршрутом, и мы уже приняли заказ от российской стороны на перевозку 30 тыс. тонн грузов в месяц. В основном, это зерновые, которые отправляются в Иран".