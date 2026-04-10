    Сунния Дуррани-Джамал: АБР готов инвестировать в железнодорожную инфраструктуру Нахчывана

    Инфраструктура
    • 10 апреля, 2026
    • 12:42
    Сунния Дуррани-Джамал: АБР готов инвестировать в железнодорожную инфраструктуру Нахчывана

    Азиатский банк развития (АБР) заинтересован в финансировании проектов в Нахчыване.

    Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал на медиабрифинге, посвященном презентации апрельского обзора "Перспективы развития Азии" (Asian Development Outlook,ADO).

    Глава представительства отметила, что Нахчыван является важной частью Азербайджана.

    "К нам пока не обращались по поводу развития железнодорожного сообщения [железная дорога Нахчывана будет интегрирована в Зангезурский коридор -ред.], но мы очень заинтересованы в инвестировании в Нахчыван. Я считаю, это важно для экономического развития региона. Там заложен большой потенциал, и, надеюсь, мы сможем обсудить это в рамках нашей страновой программы", - подчеркнула С. Дуррани-Джамал.

    Отметим, что "Азербайджанские железные дороги" планируют реконструкцию 10 железнодорожных станций в Нахчыванской Автономной Республике. Протяженность железнодорожной линии в автономной республике составляет 194,1 км. Вдоль всего маршрута предусмотрено также строительство 814 инженерных сооружений, в том числе 29 мостов, 4 тоннелей и 12 галерей.

    Железнодорожная линия Нахчывана будет интегрирована в Зангезурский коридор, что обеспечит прямое сухопутное сообщение с основной частью Азербайджана. Кроме того, маршрут станет важным сегментом Среднего коридора и международного транспортного коридора "Север–Юг", обеспечив выход к рынкам Турции и Европы.

    ADB Naxçıvanın dəmir yolu infrastrukturuna investisiya yatırmağa hazırdır
    ADB ready to invest in Azerbaijan's Nakhchivan railway infrastructure

