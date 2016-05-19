Строительство международного транспортного коридора Север-Юг начнется после изменения категории земельных участков

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана приняло решение об определении государственной нужды для закупки земли и органа, закупающего эту землю.

Как сообщает Report, согласно постановлению Кабинета министров, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" установлен как орган, закупающий для государственных нужд земельные территории в 50,44 г, попадающие под строительство железной дороги международной транспортной дороги Север-Юг в части на территории Астаринского района Азербайджана до границы с Ираном, в том числе 8,53 га земли, находящейся в собственности муниципалитетов Астара, Арчиван и Рудаканар, 41,3 га земли частной собственности, а также получивший право на пользование 0,61 га земли, находящейся в государственной собственности.

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" поручено осуществление подготовительных мероприятий для закупки земельных участков для государственных нужд и представить Кабинету министров предложения об этом.

Строительство вышеупомянутой железной дороги начнется после изменения категории земельных участков.