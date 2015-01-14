​Сокращено количество авиарейсов Красноярск-Баку

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ С января месяца внесены изменения в лётное расписание авиарейса Красноярск-Баку-Красноярск. Как сообщила Report официальный представитель оператора этого рейса российской авиакомпании "Таймыр" ("Nord Star Airlines") Сима Алиева, в связи с зимним сезоном наблюдается сокращение числа пассажиров на этом маршруте. А также, из-за экономической ситуации в России, эти авиарейсы, которые осуществлялись каждую неделю, будут функционировать раз в две недели.

Отметим что, последний рейс по этому маршруту был совершен 7 января. Этот график будет действителен до марта месяца.