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    Silk Way Airlines и "Антонов" подписали контракт на поставку 10 самолетов в Азербайджан

    Контракт подписан в рамках выставки в Ле Бурже

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанская компания Silk Way Airlines и украинское государственное предприятие "Антонов" подписали контракт на поставку 10 самолетов АН-178 в Баку. 

    Как сообщает Report со ссылкой на украинский канал ТСН, контракт был подписан в рамках выставки в Ле Бурже.

    15 июня в парижском пригороде Ле Бурже открылся один из крупнейших мировых аэрокосмических салонов - Paris Air Show 2015. Свои экспозиции здесь развернули 2260 участников из порядка 50 стран мира.

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