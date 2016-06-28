​Silk Way West Airlines открыла авиарейс в Сингапур

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Авиакомпания Silk Way West Airlines открыла прямой регулярный рейс из Баку в Сингапур.

Как сообщили Report в пресс-службе Silk Way West Airlines, полеты будут осуществляться дважды в неделю на грузовом самолёте B747-8F, и соединят другие направления по всему миру, обслуживаемые национальным грузовым авиаперевозчиком Азербайджана.

Отметим, что авиакомпания Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года с момента выдачи сертификата оператора Администрацией гражданской авиации Азербайджана. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines насчитывает три самолета Вoeing 747-8F и два самолета Вoeing 747-400F.

В третьем квартале 2016 года ожидается поставка еще одного самолета B747-8F, после чего парк самолетов авиакомпании вырастет до шести. Поставка нового авиалайнера даст возможность авиакомпании еще шире увеличить географию полетов, включая новые направления в США.