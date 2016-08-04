Сегодня будет ограничено движение на центральном проспекте Баку

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В целях регулирования движения автотранспортных средств в городе Баку продолжаются работы по обновлению дорожных линий и разметок, а также пешеходных переходов. В связи с этим сегодня с 22:00 до утра будут проводиться работы по обновлению дорожных линий и разметок на проспекте Нефтяников от круга Азнефть до Бакинского морвокзала.

Как сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азеравтойол", на данном проспекте будет ограничено движение автотранспортных средств.

Водителям рекомендовано воспользоваться альтернативными дорогами.