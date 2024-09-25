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Росавиация планирует оснащение аэропортов антидроновыми системами с 2025 года

Росавиация планирует оснащение аэропортов антидроновыми системами с 2025 года Росавиация планирует начать работы по оснащению аэродромов системами обнаружения и подавления беспилотников с 2025 года.
Инфраструктура
25 сентября 2024 г. 16:37
Росавиация планирует оснащение аэропортов антидроновыми системами с 2025 года

Росавиация планирует начать работы по оснащению аэродромов системами обнаружения и подавления беспилотников с 2025 года.

Как передает Report, об этом агентству "Интерфакс" сообщил замруководителя ведомства Андрей Потемкин.

"Это заложено в планах, начиная с 2025 года, для аэродромов первой категории. Конфигурация наших действий, конечно, будет тесно увязана с бюджетным циклом", - сказал он.

Операторы аэропортов вправе принимать решения по финансированию таких работ за свой счет, добавил он. Важно, чтобы это "не создавало угроз в виде помех для радиотехнического оборудования - как наземного, так и оборудования воздушных судов".

"На этот счет есть и решение ГКРЧ (Государственной комиссии по радиочастотам), и работа Роскомнадзора, и наши совместные методические рекомендации для тех, кто осуществляет организацию воздушного движения и эксплуатацию этого оборудования, чтобы совместно они работали безопасно", - отметил Потемкин.

Ранее сообщалось о том, что системами подавления дронов до 2030 года планируется оснастить 31 аэропорт.

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