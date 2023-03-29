Реконструирована центральная улица села Гахбаш

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило реконструкцию улицы Имама Мустафаева в селе Гахбаш Гахского района.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана завершило реконструкцию улицы Имама Мустафаева в селе Гахбаш Гахского района.

Как сообщили Report в агентстве, в рамках проекта были последовательно выполнены дорожные работы, построено новое дорожное полотно и дорожное основание, уложено новое асфальтобетонное покрытие.

Также были построены новые тротуары площадью 3 940 кв.м, уложены 2 200 п.м брусчатки, построен железобетонный водосток протяженностью 960 м.

На последнем этапе отремонтированы дорожные развязки, нанесены горизонтальные линии разметки и пешеходные полосы.

Ширина проезжей части улицы Имама Мустафаева протяженностью 1,1 километра в среднем составляет 7,5-8 метров, а ширина дорожного полотна - 10-12 метров.