В Нардаране проводится реконструкция дорог

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В поселке Нардаран проводятся работы по реконструкции улицы Абшерон. Протяженность улицы составляет 2 220 м, средняя ширина - 8 м. В рамках ремонтно-строительных работ предусмотрено расширение дороги до 18 м. Об этом сообщили Report в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта. Параллельно соответствующие структуры проводят работы по прокладке подземных коммуникационных линий (вода, газ, канализация).

Согласно проекту, улица Абшерон будет состоять из четырех полос движения, каждая шириной 3,5 м. По обеим сторонам улицы будут уложены тротуары шириной 1,25 м, установлены бордюры протяженностью 4 500 погонных м. На территории планируется укладка 40 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, а также установка системы освещения улицы.

Аналогичные работы предусмотрены на улице Насруллы Аскерова. Протяженность улицы составляет 780 м, средняя ширина - 6 м. Планируется расширение улицы до 14 м. Согласно проекту, улица будет состоять из четырех полос движения, каждая шириной 3,0 м. По обеим сторонам улицы будут уложены тротуары шириной 1 м, установлены бордюры протяженностью 1 500 погонных м. На территории планируется укладка 11 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, а также установка системы освещения.