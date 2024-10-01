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Проект дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша победил в номинации "Инновационная методология строительства"

Проект дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша победил в номинации "Инновационная методология строительства" Проект автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша был выбран победителем в категории "Инновационная методология строительства" Международной дорожной федерацией (IRF Global).
Инфраструктура
1 октября 2024 г. 11:13
Проект дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша победил в номинации Инновационная методология строительства

Проект автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша был выбран победителем в категории "Инновационная методология строительства" Международной дорожной федерацией (IRF Global).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Победителя этой престижной награды выбрало независимое международное жюри, состоящее из экспертов в области дорог и транспортного сектора, судей и руководства волонтеров IRF Global.

На церемонии награждения, состоявшейся 26 сентября в городе Пловдив (Болгария) принял участие начальник отдела Главного управления инвестиций агентства Эмин Мамедзаде.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Ahmadbayli-Fuzuli-Shusha road project wins prestigious IRF Global award
Версия на азербайджанском языке ФотоƏhmədbəyli-Füzuli-Şuşa yolu innovativ inşaat metodologiyası nominasiyasında 1-ci olub

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