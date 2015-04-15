​Приступили к ремонту еще одной столичной дороги

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ На улице Шафаята Мехтиева в Ясамальском районе Баку приступили к ремонтным работам. В настоящее время обновляются брусчатки. Об этом Report сообщили из пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

По информации, после завершения предусмотренных работ асфальтобетонное покрытие будет обновлено. Если в ближайшее время удастся перенести барьеры, от места пересечения данной улицы с улицей А.Хаквердиева и до Парка Гусейна Джавида планируется обновить 4-полосную дорогу.

В настоящее время с соответствующими структурами обсуждается вопрос перенесения барьеров на данном отрезке дороги.