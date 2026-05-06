Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О дорожном движении"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе "О дорожном движении".

Как сообщает Report, согласно изменениям, если лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное статьями 346.1 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств), 346.2, 346.4–346.9, 346-1.1–346-1.4 и 346-1.6–346-1.8 Кодекса об административных правонарушениях, отсутствует рядом с транспортным средством, то копия постановления об административном правонарушении на лобовое стекло транспортного средства размещаться не будет.