    Премьер Литвы: Баку и Вильнюс проработают запуск прямого авиасообщения

    • 10 апреля, 2026
    • 14:03
    Премьер Литвы: Баку и Вильнюс проработают запуск прямого авиасообщения

    Премьер-министры Литвы и Азербайджана Инга Ругинене и Али Асадов в ходе встречи в Баку договорились обсудить налаживание прямого авиасообщения между Баку и Вильнюсом.

    Об этом литовский премьер заявила в интервью Report.

    "Касательно вопроса прямого авиасообщения, могу сказать, что со мной произошла довольно показательная история. Вчера на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым мы обсудили широкий круг вопросов. В какой-то момент он поинтересовался, как прошла моя поездка. Я ответила, что все было хорошо, но добираться пришлось с пересадкой через Стамбул. Тогда я отметила, что, возможно, стоит рассмотреть запуск прямого рейса - это могло бы еще больше сблизить наши страны. В итоге мы договорились отдельно проработать этот вопрос", - сказала она.

    Инга Ругинене также подчеркнула, что уже с мая "стартует серия важных встреч" между деловыми кругами Литвы и Азербайджана.

    "Насколько мне известно, в июне также состоится логистический форум - это действительно значимое событие. Мы договорились о необходимости более активного участия наших стран в подобных инициативах. Меня радует, что мы предпринимаем конкретные шаги для продолжения и укрепления нашей дружбы", - подчеркнула премьер-министр.

    Litvanın Baş naziri: Bakı və Vilnüs birbaşa hava əlaqəsinin işə salınması üzərində işləyəcək
    Lithuanian PM: Baku and Vilnius to explore launch of direct flights

