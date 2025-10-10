Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Посол Туркменистана: Поток контейнерных перевозок между Баку и Туркменбаши почти утроился

    Инфраструктура
    • 10 октября, 2025
    • 19:25
    Посол Туркменистана: Поток контейнерных перевозок между Баку и Туркменбаши почти утроился

    Поток контейнерных перевозок по маршруту Туркменбаши-Баку-Туркменбаши за последние годы почти утроился.

    Как передает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии, посвященном Дню независимости Туркменистана.

    По его словам, в последние годы экономические связи между Азербайджаном и Туркменистаном значительно усилились. Особое значение при этом приобретает Каспийское море: именно через него активно развиваются транспортные и логистические маршруты, которые становятся важной связующей цепью между Востоком и Западом в условиях геополитической нестабильности.

    "Поток контейнерных перевозок по маршруту Туркменбаши-Баку-Туркменбаши за последние годы почти утроился. В целом внешняя торговля между нашими странами более чем удвоилась, что свидетельствует о стабильном развитии стратегического партнерства", - подчеркнул он.

    Посол отметил, что постоянное внимание и забота со стороны глав государств - президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Азербайджана Ильхама Алиева - укрепляют двусторонние отношения и создают стимул для дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, политической, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной сферах.

