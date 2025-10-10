Посол Туркменистана: Поток контейнерных перевозок между Баку и Туркменбаши почти утроился

Поток контейнерных перевозок по маршруту Туркменбаши-Баку-Туркменбаши за последние годы почти утроился.

Как передает Report, об этом заявил посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов на мероприятии, посвященном Дню независимости Туркменистана.

По его словам, в последние годы экономические связи между Азербайджаном и Туркменистаном значительно усилились. Особое значение при этом приобретает Каспийское море: именно через него активно развиваются транспортные и логистические маршруты, которые становятся важной связующей цепью между Востоком и Западом в условиях геополитической нестабильности.

"Поток контейнерных перевозок по маршруту Туркменбаши-Баку-Туркменбаши за последние годы почти утроился. В целом внешняя торговля между нашими странами более чем удвоилась, что свидетельствует о стабильном развитии стратегического партнерства", - подчеркнул он.

Посол отметил, что постоянное внимание и забота со стороны глав государств - президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и президента Азербайджана Ильхама Алиева - укрепляют двусторонние отношения и создают стимул для дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, политической, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной сферах.