    Посол Литвы: Порты Клайпеда и Баку могут стать важным звеном между Европой и Южным Кавказом

    Инфраструктура
    • 03 октября, 2025
    • 14:07
    Сотрудничество портов Клайпеды и Баку в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Среднего коридора) способно стать стратегическим плацдармом для выхода на более широкие и перспективные рынки.

    Об этом в интервью Report заявил посол Литвы в Азербайджане Кястутис Вашкелявичюс (Kęstutis Vaškelevičius).

    По его словам, оба порта обладают выгодным стратегическим расположением: Баку выступает ключевым транспортным узлом Южного Кавказа с возможностью выхода на рынки стран Центральной Азии и за их пределы, а порт Клайпеда служит важной точкой доступа к рынкам Скандинавии и Германии.

    "Оба порта могут быть практически связаны между собой железной дорогой, что позволяет доставлять грузы в Клайпеду, а оттуда отправлять их морским транспортом в Скандинавию, Великобританию, Германию и другие страны. Я вижу в этом огромный потенциал, и деловые круги также проявляют активный интерес к использованию этих маршрутов. Например, порт Клайпеда уже доставляет товары из Норвегии и Швеции в Азербайджан, и есть желание углубить возможности в этом направлении", - добавил он.

    Дипломат отметил, что в Баку уже побывал генеральный директор порта Клайпеда Альгис Латакас.

    "Сам факт этого визита уже свидетельствует о заинтересованности Литвы в развитии ТМТМ. На политическом уровне мы также поддерживаем Средний коридор, поскольку он является альтернативным маршрутом, позволяющим обходить государства-агрессоры, нестабильные страны, которые используют экономику как политический инструмент. Возможность иметь альтернативные маршруты для Литвы важна. Кроме того, Средний коридор ценен и с точки зрения бизнеса: он повышает эффективность логистики, экономит время поставок и снижает расходы. Уверен, что у этого маршрута есть перспективы развития, и литовские компании и порты проявляют к нему активный интерес", - сказал Вашкелявичюс.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по этой ссылке.

    Клайпеда Бакинский порт сотрудничество Средний коридор Кястутис Вашкелявичюс
    Litva səfiri: "Klaypeda və Bakı limanları Avropa və Cənubi Qafqaz arasında vacib həlqə ola bilər"

