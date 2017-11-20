 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Посол: Баку имеет идеальное расположение для превращения в хаб

    © Report

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Баку имеет идеальное расположение для превращения в хаб транспортных коридоров Север-Юг и Запад-Восток.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

    По его словам, международная организация, которую он представляет, всегда поощряла расширение связей и ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является тому ярким примером.

    "Эта железная дорога обеспечит более быструю доставку грузов и пассажиров из Азии в Европу. Азербайджан, столица Баку, имеет идеальное расположение и находится в центре логистических процессов. Здесь проходят морские и железные дороги, что стимулирует торговлю, улучшает стратегические связи и способствует открытию новых рабочих мест", - сказал дипломат.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi