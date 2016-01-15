Отправлен первый экспериментальный рейс по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Cегодня из Ильичевского морского порта в Украине отправился первый экспериментальный рейс по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в церемонии запуска контейнерного поезда приняли участие министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский, министр экономического развития Айварас Абромавичус, вице-премьер Геннадий Зубко, глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Александр Завгородний.

Длина маршрута составляет 5471 км.

Маршрут станет новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой доставки грузов из Украины на эти рынки в обход территории России. Он включает паромные переправы Черного и Каспийских морей (Ильичевск - Батуми и Алят - Актау-Порт) и должен стать конкурентным в сравнении с традиционным сухопутным маршрутом.

14 января Азербайджан, Украина, Казахстан и Грузия подписали протокол об установлении конкурентоспособных льготных тарифов на грузоперевозки по этому транспортному маршруту.