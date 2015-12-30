​Отложены авиарейсы Стамбул-Баку и Баку-Стамбул

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Отложены два регулярных рейса авиакомпании Turk Hava Yolları (THY) по маршруту Стамбул-Баку и в обратном направлении.

Как сообщили Report в офисе THY, 31 декабря рейсы TK0333 и TK0332 отложены из-за сильного снегопада в Стамбуле. Природное явление помешало выполнению рейсов из Стамбула в Баку в 08:15 и из Баку в Стамбул в 15:50.

"Из-за резкого ухудшения погодных условий отложен также авиарейс, назначенный на 1 января в 20:55. Пассажиры данных рейсов могут полететь очередными рейсами, которые будут выполнены после стабилизации погодных условий. Пассажиры, имеющие билеты на сегодняшние рейсы, были предупреждены и отправлены предыдущими рейсами, а имеющие билеты на завтра должны дождаться улучшения погоды", - отметили в компании.

Компания ежедневно выполняет 5 полетов по указанному маршруту из Баку (4 - в аэропорт Ататюрка, 1 - в Сабиху Гёкчен). Стоимость билетов в один конец начинается от 256 манатов, в обоих направлениях - от 307 манатов.

Пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Кесеменски сообщил Report, что компания не отменила рейсы в этом направлении: "Никаких проблем в выполнении полетов нет. Пока нет серьезных препятствий и для выполнения завтрашних рейсов".

AZAL осуществляет рейсы в этом направлении ежедневно (5 рейсов в день).

Отметим, что из-за резкого ухудшения погодных условий отменены все запланированные на 30-31 декабря авиарейсы в аэропорты Ататюрк и Сабиха Гёкчен.