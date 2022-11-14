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Открытие Зангезурского коридора на две недели сократит время доставки грузов из Китая

Открытие Зангезурского коридора на две недели сократит время доставки грузов из Китая Открытие Зангезурского коридора позволит доставлять грузы, прибывающие морем из Китая в Азербайджан и страны региона, на две недели быстрее.
Инфраструктура
14 ноября 2022 г. 15:20
Открытие Зангезурского коридора на две недели сократит время доставки грузов из Китая

Открытие Зангезурского коридора позволит доставлять грузы, прибывающие морем из Китая в Азербайджан и страны региона, на две недели быстрее.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

Он отметил, что экономия времени является важным фактором для предпринимателей, что также влияет и на цены: "Благодаря этому предприниматели будут иметь больше доходов. Услуги грузинских портов дороги, и они не имеют альтернативы. Если грузы будут перевозиться посредством Мерсинского порта в Турции через Зангезурский коридор, это обойдется вдвое дешевле. В то же время отсутствие пункта пограничного перехода также повлияет на сроки доставок и стоимость".

"Грузовики, следующие из Турции, посредством Зангезурского коридора смогут дешевле и быстрее проезжать от Нахчывана до Бакинского порта, а оттуда в Азию, и наоборот. Зангезурский коридор также значим с точки зрения транспортировки удобрений из стран Центральной Азии", - отметил Х.Гасанлы.

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Версия на английском языке Opening of Zangazur corridor will hasten deliveries of goods from China
Версия на азербайджанском языке Zəngəzur dəhlizinin açılması Çindən yüklərin çatdırılma vaxtını 2 həftə azaldacaq

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