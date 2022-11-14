Открытие Зангезурского коридора на две недели сократит время доставки грузов из Китая

Открытие Зангезурского коридора позволит доставлять грузы, прибывающие морем из Китая в Азербайджан и страны региона, на две недели быстрее.

Открытие Зангезурского коридора позволит доставлять грузы, прибывающие морем из Китая в Азербайджан и страны региона, на две недели быстрее.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

Он отметил, что экономия времени является важным фактором для предпринимателей, что также влияет и на цены: "Благодаря этому предприниматели будут иметь больше доходов. Услуги грузинских портов дороги, и они не имеют альтернативы. Если грузы будут перевозиться посредством Мерсинского порта в Турции через Зангезурский коридор, это обойдется вдвое дешевле. В то же время отсутствие пункта пограничного перехода также повлияет на сроки доставок и стоимость".

"Грузовики, следующие из Турции, посредством Зангезурского коридора смогут дешевле и быстрее проезжать от Нахчывана до Бакинского порта, а оттуда в Азию, и наоборот. Зангезурский коридор также значим с точки зрения транспортировки удобрений из стран Центральной Азии", - отметил Х.Гасанлы.