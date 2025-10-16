Омер Булут: Турция благодарна азербайджанским братьям за поддержку во время землетрясения

Турция никогда не забудет чуткость, проявленную азербайджанскими братьями во время землетрясения в нашей стране.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут в рамках III Национального градостроительного форума (NUFA3) в Ханкенди.

По его словам, две страны очень близки друг другу: "В то время мы нуждались в помощи, и вы оказали ее. Знайте, что когда помощь понадобится вам, мы тоже будем рядом".

Замминистра подчеркнул, что поддержка, оказываемая Азербайджаном своим гражданам в сфере социального жилья, а также стремление двигаться в том же направлении, что и Турция, отражают тесную связь между двумя народами: "В Азербайджане действует Государственное агентство жилищного строительства (MIDA). Во время землетрясения и после него было реализовано много совместных проектов с MIDA".