Обсуждено развитие инфраструктуры в рамках коридора Север-Юг

Азербайджан и Россия провели обмен мнениями о сотрудничестве по развитию инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Азербайджан и Россия провели обмен мнениями о сотрудничестве по развитию инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в Twitter.

"В рамках визита в Россию мы встретились с министром транспорта этой страны Виталием Савельевым, обсудили развитие сотрудничества между нашими странами в области транспорта, в том числе автомобильного, авиационного и железнодорожного", - отметил министр.

В сообщении министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана говорится, что стороны обсудили согласование проекта "Соглашение о правилах эксплуатации и обслуживания автомобильного моста и подъездных путей через реку Самур на территории пунктов пропуска "Яраг-Газмалар" (Российская Федерация) - "Самур" (Азербайджанская Республика) на российско-азербайджанской государственной границе".

Было отмечено, что сотрудничество в области железнодорожного транспорта, включая развитие инфраструктуры в рамках коридора Север-Юг, успешно продолжается. В прошлом году объем железнодорожных перевозок по коридору составил 481 тыс. тонн.