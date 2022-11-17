Обсуждено привлечение новых видов грузов на железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс

На 17-й международной выставке транспорта и логистики “Logitrans-2022” в Стамбуле обсуждено привлечение новых видов грузов на железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс.

На 17-й международной выставке транспорта и логистики “Logitrans-2022” в Стамбуле обсуждено привлечение новых видов грузов на железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом сообщили в ООО ADY Container, являющемся дочерним предприятием ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"На международной выставке транспорта и логистики “Logitrans-2022" также был представлен ADY Container. Командированные в Турцию сотрудники компании проинформировали участников выставки о проходящих через территорию Азербайджана транспортных коридорах и новых проектах. На встречах с представителями грузовладельческих и логистических компаний заложены основы нового сотрудничества. В ходе обсуждений с партнерами проведен обмен мнениями по расширению сотрудничества", - сообщили в ADY Container.