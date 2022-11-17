О нас

Обсуждено привлечение новых видов грузов на железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс

Обсуждено привлечение новых видов грузов на железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс На 17-й международной выставке транспорта и логистики “Logitrans-2022” в Стамбуле обсуждено привлечение новых видов грузов на железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс.
Инфраструктура
17 ноября 2022 г. 14:23
Обсуждено привлечение новых видов грузов на железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс

На 17-й международной выставке транспорта и логистики “Logitrans-2022” в Стамбуле обсуждено привлечение новых видов грузов на железнодорожный маршрут Баку-Тбилиси-Карс.

Как сообщает Report, об этом сообщили в ООО ADY Container, являющемся дочерним предприятием ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"На международной выставке транспорта и логистики “Logitrans-2022" также был представлен ADY Container. Командированные в Турцию сотрудники компании проинформировали участников выставки о проходящих через территорию Азербайджана транспортных коридорах и новых проектах. На встречах с представителями грузовладельческих и логистических компаний заложены основы нового сотрудничества. В ходе обсуждений с партнерами проведен обмен мнениями по расширению сотрудничества", - сообщили в ADY Container.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Attracting new types of cargo to Baku-Tbilisi-Kars railway discussed at international exhibition 
Версия на азербайджанском языке Bakı-Tbilisi-Qarsa yeni növ yüklərin cəlb edilməsi müzakirə edilib 

Другие новости из категории

ЕС и Казахстан рассмотрят возможность развития ТМТМ
ЕС и Казахстан рассмотрят возможность развития ТМТМ
17 ноября 2022 г. 12:56
Завершен ремонт еще одной улицы в Ясамальском районе Баку
ФотоЗавершен ремонт еще одной улицы в Ясамальском районе Баку
17 ноября 2022 г. 10:09
На освобожденных территориях создадут 9 полигонов для твердых бытовых отходов
На освобожденных территориях создадут 9 полигонов для твердых бытовых отходов
16 ноября 2022 г. 20:04
В Забухе будет построено водохранилище
В Забухе будет построено водохранилище
16 ноября 2022 г. 19:10
В Кяльбаджаре будет построена региональная геологическая база
В Кяльбаджаре будет построена региональная геологическая база
16 ноября 2022 г. 19:05
Пассажиропоток в Азербайджане вырос на 37%
Пассажиропоток в Азербайджане вырос на 37%
16 ноября 2022 г. 14:25
АБР поможет в проведении диагностики железнодорожного коридора Алят-Нахчыван
АБР поможет в проведении диагностики железнодорожного коридора Алят-Нахчыван
16 ноября 2022 г. 12:44
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ограничением движения на дороге Баку-Губа
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ограничением движения на дороге Баку-Губа
15 ноября 2022 г. 20:51
В Азербайджане введены в эксплуатацию три месторождения полезных ископаемых
В Азербайджане введены в эксплуатацию три месторождения полезных ископаемых
15 ноября 2022 г. 18:43
В Азербайджане выявлено 8 248 фактов незаконного использования питьевой воды
В Азербайджане выявлено 8 248 фактов незаконного использования питьевой воды
15 ноября 2022 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi