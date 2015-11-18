​Обнародованы показатели среднесуточной скорости движения на дорогах Баку

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы показатели среднесуточной скорости движения транспортных средств на дорогах Баку за октябрь текущего года. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
Самая высокая среднесуточная скорость движения зафиксирована на улицах Зарифы Алиевой и Узеира Гаджибейли:
1. Улица Зарифы Алиевой - 43 км/час;
2. Улица Узеира Гаджибейли - 43 км/час;
3. Улица 28 мая - 42,6 км/час;
4. Улица Рашида Бейбутова - 39,3 км/час;
5. Проспект Бюльбюля - 36,9 км/час;
6. Проспект Азербайджана - 35 км/час.
Aynur ƏliyevaАвтор новости
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