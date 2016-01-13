​Немецкая авиакомпания открывает представительство в Азербайджане

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Представительство немецкой авиакомпании Hahn Air Lines GmbH. прошло официальную регистрацию в Азербайджане. Как сообщает Report со ссылкой на министерство налогов, компания зарегистрирована по юридическому адресу: г.Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, д. 78, кв. 63. Законным представителем компании является Эмиль Вргоч (Германия).

Компания прошла государственную регистрацию 14 декабря 2015 года.

Отметим, что 100% акций Hahn Air принадлежат компании Saspo Holding GmbH., имеющей офисы в различных странах мира. Hahn Air является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).