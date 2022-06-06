Начались прямые рейсы между Баку и Исламабадом

С сегодняшнего дня начались прямые рейсы из столицы Пакистана Исламабада в Баку.

С сегодняшнего дня начались прямые рейсы из столицы Пакистана Исламабада в Баку.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Пакистане.

По этому случаю в Международном аэропорту Исламабада состоялось официальное мероприятие. В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в Пакистане Хазар Фархадов, генеральный директор пакистанских Международных авиалиний (PIA) Мохаммед Амири, официальные лица PIA, а также первые пассажиры прямого рейса.

Первоначально рейсы будут выполняться из Исламабада по понедельникам, а из Баку - по пятницам.

Отметим, что помимо Исламабада, с марта 2022 года PIA запустила прямые рейсы в Баку из двух других крупных городов Пакистана - Карачи (раз в неделю) и Лахора (два раза в неделю).