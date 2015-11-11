На дорогах Баку наблюдается плотный транспортный поток

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на дорогах столицы наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в настоящее время на шоссе Баку-Сумгайыт (перед Бакинским международным автовокзалом, в направлении столицы), на проспекте Гейдара Алиева (в направлении к центру), улице Юсифа Сафарова, улице Аббасгулу ага Бакиханова (в направлении к метро "Гянджлик") и на проспекте Зии Бунъятова зафиксировано плотное движение транспорта.