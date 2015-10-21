 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На шоссе Баку-Сумгайыт наблюдается плотный транспортный поток

    На дороге образовалась пробка

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Баку в настоящее время плотный транспортный поток наблюдается на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы).

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в эти минуты на Бинагадинском шоссе (в обоих направлениях), на проспекте Зии Буньядова (в направлении метро Кёроглу), на Тбилисском проспекте (в обоих направлениях), на улице Юсифа Сафарова (перед больницей Нефтяников), на проспекте Иншаатчылар и улице Ниязи (в направлении площади Азнефть) наблюдается плотное движение транспорта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi