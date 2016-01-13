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    На проспекте Нобеля образовалась пробка

    Ремонтные работы парализовали движение

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В эти минуты на проспекте Нобеля наблюдается плотное движения транспортных средств. Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Отметим, что в связи с работами по прокладке подземных линий электропередач высокого напряжения в рамках проекта "Белый город" ("Ağşəhər") на территории постоянно фиксируется плотное движение автомобилей.

    Кроме того, на проспекте Зии Бунъятова (круг "20 января"/относительная плотность) и Тбилисском проспекте также отмечается плотный транспортный поток. 

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