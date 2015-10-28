На основных проспектах Баку наблюдается плотное движение автомобилей

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В настоящее время на некоторых улицах и проспектах Баку отмечается плотное движение автомобилей.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении Сумгайыта), проспекте Зии Бунъятова (в обоих направлениях), на Бинагадинском шоссе, улице Короглу Рагимова (в направлении президентской резиденции), улице Ханифы Алескерова, Тбилисском проспекте (в направлении метро 20 января, перед министерством транспорта), а также на проспекте Ходжалы (перед министерством образования), проспекте Иншаатчылар (перед Государственным комитетом статистики) и проспекте Нефтяников (перед Девичьей башней) отмечается плотное движение транспортных средств.