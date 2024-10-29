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На некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг в связи с COP29

На некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг в связи с COP29 3 ноября с 11:00 до 14:00 в преддверии 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) на некоторых улицах и проспектах столицы будут продолжены мониторинги управления движением с целью бесперебойной и безопасной органи
Инфраструктура
29 октября 2024 г. 19:17
На некоторых улицах и проспектах Баку будет проведен мониторинг в связи с COP29

В преддверии 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) 3 ноября с 11:00 до 14:00 на некоторых улицах и проспектах Баку будут продолжены мониторинги управления движением с целью бесперебойной и безопасной организации дорожного движения.

Как передает Report, об этом сообщили в Азербайджанской операционной компании COP29.

Мониторинг дорожного движения будет осуществляться в соответствии с транспортным планом и маршрутом мероприятия и охватит проспекты Гейдара Алиева, Истиглалийят, Нариманова, Хатаи, Тбилиси, Азадлыг и Нефтчиляр, а также улицы Лермонтова, Теймура Эльчина, Ниязи, Низами, Юсифа Сафарова, Микаила Гусейнова, Рашида Бейбутова, Хагани Рустамова, Пушкина, Абдуллы Шаига, Низами, Измир, Бакиханова, а также Мардакянское, Зыхское и аэропортовское шоссе.

В указанный период водителей просят использовать альтернативные маршруты.

Мониторинг будет проведен Азербайджанской операционной компанией COP29, Министерством внутренних дел и Агентством наземного транспорта Азербайджана.

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Версия на английском языке COP29: Traffic management monitoring underway
Версия на азербайджанском языке COP29-la əlaqədar bəzi küçə və prospektlərdə monitorinqlər aparılacaq

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