На Глобальном Бакинском форуме обсуждены проблемы и решения в сфере градостроительства

На XIII Глобальном Бакинском форуме состоялась панельная сессия "Глобальное сотрудничество в сфере жилья: перспективы для WUF13", посвященная современным проблемам градостроительства и поиску решений.

Как сообщает Report, президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса заявила, что с проведением в Баку Всемирного форума городов (WUF13) связываются большие ожидания.

Заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах отметила, что стоимость жилья в городах остается чрезвычайно высокой. По ее словам, во многих местах люди не имеют доступа даже к базовой санитарной инфраструктуре, что фактически создает чрезвычайную ситуацию. Особенно уязвимым является старшее поколение. Она подчеркнула необходимость борьбы с бедностью и неравенством, поскольку именно эти факторы усиливают приток населения в города.

Бывший лорд-мэр Лондона Майкл Майнелли отметил, что построить идеальный город сегодня практически невозможно. По его словам, различные инфраструктурные проекты реализуются с использованием финансовых механизмов, однако из-за коррупции или финансовых проблем они нередко оказываются неэффективными. При этом проблема расселения часто воспринимается как глобальная, хотя фактически требует решений на местном уровне.

Председатель Международной коалиции ЮНЕСКО по инклюзивным и устойчивым городам, президент Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Заккироли сообщил, что в Европе жилищная политика ЮНЕСКО охватывает в том числе мигрантов, людей с инвалидностью, молодежь и группы населения, сталкивающиеся с расовой дискриминацией. По его словам, в мире около 1,5 млрд человек живут в крайне тяжелых жилищных условиях, среди них - дети и молодежь, и задача международного сообщества заключается в том, чтобы никто не остался вне политики улучшения условий проживания.

Бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчал подчеркнула, что расселение и обеспечение жильем являются ключевыми факторами формирования уверенности в будущем. По ее мнению, в этой сфере необходима долгосрочная государственная политика. Она отметила, что для реализации градостроительных решений и получения устойчивых результатов требуется не менее 10–12 лет последовательной работы, однако обеспечение людей доступным жильем способно создать основу для устойчивого развития.

