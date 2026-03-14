    Инфраструктура
    • 14 марта, 2026
    • 11:37
    На Глобальном Бакинском форуме обсуждены проблемы и решения в сфере градостроительства

    На XIII Глобальном Бакинском форуме состоялась панельная сессия "Глобальное сотрудничество в сфере жилья: перспективы для WUF13", посвященная современным проблемам градостроительства и поиску решений.

    Как сообщает Report, президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса заявила, что с проведением в Баку Всемирного форума городов (WUF13) связываются большие ожидания.

    Заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах отметила, что стоимость жилья в городах остается чрезвычайно высокой. По ее словам, во многих местах люди не имеют доступа даже к базовой санитарной инфраструктуре, что фактически создает чрезвычайную ситуацию. Особенно уязвимым является старшее поколение. Она подчеркнула необходимость борьбы с бедностью и неравенством, поскольку именно эти факторы усиливают приток населения в города.

    Бывший лорд-мэр Лондона Майкл Майнелли отметил, что построить идеальный город сегодня практически невозможно. По его словам, различные инфраструктурные проекты реализуются с использованием финансовых механизмов, однако из-за коррупции или финансовых проблем они нередко оказываются неэффективными. При этом проблема расселения часто воспринимается как глобальная, хотя фактически требует решений на местном уровне.

    Председатель Международной коалиции ЮНЕСКО по инклюзивным и устойчивым городам, президент Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Заккироли сообщил, что в Европе жилищная политика ЮНЕСКО охватывает в том числе мигрантов, людей с инвалидностью, молодежь и группы населения, сталкивающиеся с расовой дискриминацией. По его словам, в мире около 1,5 млрд человек живут в крайне тяжелых жилищных условиях, среди них - дети и молодежь, и задача международного сообщества заключается в том, чтобы никто не остался вне политики улучшения условий проживания.

    Бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчал подчеркнула, что расселение и обеспечение жильем являются ключевыми факторами формирования уверенности в будущем. По ее мнению, в этой сфере необходима долгосрочная государственная политика. Она отметила, что для реализации градостроительных решений и получения устойчивых результатов требуется не менее 10–12 лет последовательной работы, однако обеспечение людей доступным жильем способно создать основу для устойчивого развития.

    Гюлер Сеймургызы

    Айсель Аслан

    Глобальный Бакинский форум Проблемы градостроительства Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Устойчивое развитие городов
    Qlobal Bakı Forumunda şəhərsalma sahəsində problemlər və həllər müzakirə olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    11:55

    Анар Гулиев: Обеспечение доступным жильем является основной темой WUF13

    Инфраструктура
    11:51

    В Бишкеке замглавы Службы судебных исполнителей найден мертвым в машине

    В регионе
    11:39

    В рамках WUF13 гости смогут посетить Карабах

    Инфраструктура
    11:37

    На Глобальном Бакинском форуме обсуждены проблемы и решения в сфере градостроительства

    Инфраструктура
    11:22

    На юге Ливана в результате израильских атак погибли четыре человека

    Другие страны
    11:07

    WUF13 создаст платформу для изучения международных практик в решении жилищных проблем

    Инфраструктура
    11:03

    В ОАЭ задержаны 10 иностранцев за фейковые видео в соцсетях

    Другие страны
    10:58
    Фото

    БИГ представила доклад о преследованиях сикхской общины и других этнических групп

    Внешняя политика
    10:47

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Эфиопии

    Внешняя политика
    Лента новостей