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    ​На центральных дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспорта

    На некоторых улицах и проспектах отмечается медленное движение автомобилей

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Сегодня утром на дорогах Баку наблюдается относительно плотное движение транспортных средств.

    Об этом сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    Так, в эти минуты на шоссе Баку-Сумгайыт (в направлении столицы), Бинагадинском шоссе (в направлении центра), проспекте Нефтяников, улице Ниязи, в том числе, проспекте Микаила Гусейнова, улице Короглу Рагимова (в направлении Президентской резиденции) и улице Микаила Мушфига возникло относительно плотное движение автомобилей.

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