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    ​На бакинских дорогах отмечается плотное движение транспорта

    ​На некоторых улицах и проспектах наблюдается медленное движение автомобилей

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня на некоторых улицах и проспектах наблюдается плотное движение транспортных средств.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, в эти минуты на пр. Бабека (в направлении пр. Гейдара Алиева), пр. Зии Буньятова (в обоих направлениях), ул. А.Бакыханова (в направлении посольства Турции), пр. Нефтчиляр, ул. Зарифы Алиевой, ул. Короглу Рагимова (перед президентской резиденцией) и пр. Иншаатчылар (перед Госкомитетом статистики) наблюдается плотное движение автомобилей.

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