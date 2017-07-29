Между Азербайджаном и Румынией может открыться прямой авиарейс

Бухарест. 29 июля. REPORT.AZ/ Может открыться прямой авиарейс между Баку и столицей Румынии Бухарестом.

Об этом в интервью восточно-европейскому бюро Report заявила заместитель министра транспорта Румынии Мария Магдалена Григоре.

На вопрос "Дан ли старт переговорам с азербайджанской стороной по поводу открытия прямого авиарейса между нашими странами?" замминистра ответила, что в ближайшем будущем этот вопрос будет вынесен на обсуждение.

"Возможность открытия прямого воздушного сообщения между Бухарестом и Баку - это один вариант, скорее всего, в ближайшем будущем будут проведены обсуждения. Следует учитывать, что связи между двумя странами развиваются и существует взаимный устойчивый поток граждан. Но пока что ни Азербайджан, ни румынская сторона не проявили инициативу по переговорам в связи с открытием авиарейса", - добавила замминистра.

Отметим, что в настоящее время граждане Азербайджана и Румынии для взаимных поездок в качестве транзитных используют города Стамбул, Москву и Киев.